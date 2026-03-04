Гендиректор Belavia сказал, почему рейсы в Дубай летят пустыми, а обратно полные

В компании «Белавиа» сказали о запрете прилета авиапассажиров в ОАЭ. Подробнее о ситуации рассказал генеральный директор компании Игорь Чергинец в эфире телеканала «Первый информационный».
Глава «Белавиа» проинформировал о том, что властями Объединенных Арабских Эмиратов был принят запрет на прибытие в страну авиапассажиров, что связано с обострением ситуации на Ближнем Востоке. Он рассказал, что рейсы «Белавиа» в ОАЭ летят полностью пустыми, а возвращаются с пассажирами.
— Если мы говорим о Дубае, власти Эмиратов запретили завозить туда пассажиров, поэтому рейсы в Дубай летят пустыми, обратно будут практически полными. Но понятно, что для авиакомпании это будет убыток, — пояснил он.
При этом Чергинец заметил, что несмотря на убыточность, авиакомпании не требует с пассажиров доплаты за вывозные рейсы. Также он подчеркнул, что воздушное сообщение в ближневосточном регионе сейчас сложное и нельзя говорить о том, что ситуация налаживается. Еще гендиректор «Белавиа» уточнил, что на данный момент в Дубае находится примерно тысяча пассажиров, которые ожидают возвращения в Беларусь, в Омане немногим менее 300 человек.
Напомним, 28 февраля «Белавиа» отменила полеты в Тель-Авив с 1 марта из-за ситуации на Ближнем Востоке. Позже сообщили, что «Белавиа» направит специальный пустой самолет за белорусами в Катар. И также «Белавиа» объяснила, почему самолет с туристами приземлился в Омане, но улетел в Минск.
Еще в «Белавиа» рассказали, что вывозные рейсы из Дубая запланированы на 4 и 5 марта на широкофюзеляжных самолетах А 330−200.
