Гендиректор Belavia сказал, почему рейсы в Дубай летят пустыми, а обратно полные

При этом Чергинец заметил, что несмотря на убыточность, авиакомпании не требует с пассажиров доплаты за вывозные рейсы. Также он подчеркнул, что воздушное сообщение в ближневосточном регионе сейчас сложное и нельзя говорить о том, что ситуация налаживается. Еще гендиректор «Белавиа» уточнил, что на данный момент в Дубае находится примерно тысяча пассажиров, которые ожидают возвращения в Беларусь, в Омане немногим менее 300 человек.