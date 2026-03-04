Шанс для России: Дегтярев увидел свет в конце тоннеля

Все необходимые для этого юридические шаги были предприняты ОКР еще в декабре 2024 года. К слову, отстранять американцев и израильтян МОК не намерен, в отличие от продолжающегося бана российских спортсменов. На сегодняшний день сроки возвращения спорта РФ на международную арену неясны.