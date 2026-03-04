Ричмонд
Шанс для России: Дегтярев увидел свет в конце тоннеля

Спортсменов могут вернуть, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

В Международном олимпийском комитете заявили о невозможности вмешательства в вопросы, касающиеся олимпийского перемирия. По мнению главы Минспорта и бывшего губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, это говорит о грядущем снятии ограничений для российских спортсменов.

Дегтярев отметил в социальных сетях, что спорт, согласно заявлению МОК, должен оставаться «маяком надежды» для всех атлетов, и этот свет должен наконец озарить и российских, и белорусских спортсменов.

Любая изоляция наносит ущерб мировому спорту и разрушает мечты миллионов молодых атлетов. Дегтярев расценил заявление МОК как очередной сигнал к неизбежному и скорейшему снятию всех ограничений в отношении российских спортсменов.

Все необходимые для этого юридические шаги были предприняты ОКР еще в декабре 2024 года. К слову, отстранять американцев и израильтян МОК не намерен, в отличие от продолжающегося бана российских спортсменов. На сегодняшний день сроки возвращения спорта РФ на международную арену неясны.