Запасайтесь едой, лекарствами, водой: Американцев в ОАЭ призвали не выходить из домов

Дипмиссия Соединенных Штатов Америки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) посоветовала находящимся в стране американцам оставаться в домах и гостиницах и сделать запасы еды, воды и медикаментов. Эти рекомендации размещены на сайте посольства.
«Мы рекомендуем укрыться в месте вашего проживания, будь то отель или другое место, не подходить к окнам и покидать укрытие только с целью пополнения запасов еды, воды, медикаментов и других важных предметов», — отмечается в сообщении.
Дипломаты напоминают о своей готовности помочь гражданам США покинуть ОАЭ на самолете или наземным путем через Оман и Саудовскую Аравию.
Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в Дубае возник пожар в консульстве США. На обнародованных кадрах очевидцев видно, как около здания поднимается густой черный дым.
Как писал сайт KP.RU 3 марта, звуки сильных взрывов доносились с базы США в Кувейте, с базы США в иракском Эрбиле и Курдистане, а также из американских центров в Абу-Даби в ОАЭ.