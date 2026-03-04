Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Запасайтесь едой, лекарствами, водой: Американцев в ОАЭ призвали не выходить из домов

Посольство США в ОАЭ призвало своих граждан не выходить из дома и запастись едой.

Источник: Комсомольская правда

Дипмиссия Соединенных Штатов Америки в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) посоветовала находящимся в стране американцам оставаться в домах и гостиницах и сделать запасы еды, воды и медикаментов. Эти рекомендации размещены на сайте посольства.

«Мы рекомендуем укрыться в месте вашего проживания, будь то отель или другое место, не подходить к окнам и покидать укрытие только с целью пополнения запасов еды, воды, медикаментов и других важных предметов», — отмечается в сообщении.

Дипломаты напоминают о своей готовности помочь гражданам США покинуть ОАЭ на самолете или наземным путем через Оман и Саудовскую Аравию.

Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) в Дубае возник пожар в консульстве США. На обнародованных кадрах очевидцев видно, как около здания поднимается густой черный дым.

Как писал сайт KP.RU 3 марта, звуки сильных взрывов доносились с базы США в Кувейте, с базы США в иракском Эрбиле и Курдистане, а также из американских центров в Абу-Даби в ОАЭ.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше