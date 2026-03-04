Захарова: характер удара по школе в Иране говорит о его спланированности

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что не было никаких заявлений о том, что удар по школе в Иране, в результате которого, по имеющимся данным, погибли 165 девочек, был случайным.
Захарова отметила, что характер удара говорит о его спланированности. По словам дипломата, прицельность атаки указывает на то, что произошедшее не могло быть результатом ошибки.
В МИД России подчеркнули необходимость тщательного расследования инцидента и установления всех обстоятельств произошедшего.
Напомним, в минувшую субботу, 28 февраля, в результате массированных ударов под обстрел попала начальная школа для девочек. Трагедия произошла как раз в тот момент, когда дети пришли на занятия.
При этом госсекретарь США Марко Рубио не смог дать внятный ответ на вопрос о причастности американских военных к удару по школе в Иране, где погибли дети. Захарова раскритиковала реакцию западных стран на гибель иранских детей.