Захарова: характер удара по школе в Иране говорит о его спланированности

Захарова напомнила об отсутствии заявлений о случайности удара по школе в Иране, где погибли 165 девочек.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что не было никаких заявлений о том, что удар по школе в Иране, в результате которого, по имеющимся данным, погибли 165 девочек, был случайным.

Захарова отметила, что характер удара говорит о его спланированности. По словам дипломата, прицельность атаки указывает на то, что произошедшее не могло быть результатом ошибки.

В МИД России подчеркнули необходимость тщательного расследования инцидента и установления всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, в минувшую субботу, 28 февраля, в результате массированных ударов под обстрел попала начальная школа для девочек. Трагедия произошла как раз в тот момент, когда дети пришли на занятия.

При этом госсекретарь США Марко Рубио не смог дать внятный ответ на вопрос о причастности американских военных к удару по школе в Иране, где погибли дети. Захарова раскритиковала реакцию западных стран на гибель иранских детей.

