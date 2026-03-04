Судебный пристав из Омской области получил медаль за литературное творчество

О литературном наследии писателя из Москаленок известно мало: ведомство не перечислило название его трудов. Однако, отмечается, что литературное творчество судебного пристава Сидоренко получило международное признание в 2025 году, когда его произведения были представлены в Москве и в Минске на двух международных выставках. Мероприятия прошли в Минске и Москве, собрав представителей из 21 страны. Также в ГУФССП России по Омской области заявили, что качество произведений Дмитрия Владимировича отметила и редакция газеты «Московский вестник культуры».