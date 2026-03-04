Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер при «загадочных обстоятельствах» в водах Аляски: ушел из жизни молодой участник реалити-шоу «Смертельный улов»

Умер Тодд Медоуз, участник шоу «Смертельный улов».

Источник: Комсомольская правда

В возрасте 25 лет умер один из участников реалити-шоу о рыбалке «Смертельный улов» Тодд Медоуз. Об этом пишет издание Page Six.

«Умер Тодд Медоуз, одна из звезд популярного реалити-шоу о рыбалке… Ему было 25 лет», — говорится в публикации.

Его смерть подтвердил другой участник шоу, капитан Рик Шелфорд. Отмечается, что Медоуз ушел из жизни 25 февраля при «загадочных обстоятельствах» на судне «Алеутская леди» в водах Аляски.

Как сообщает портал TMZ, молодой человек погиб во время съемок. Все произошло в ходе инцидента, связанного с рыбалкой. При этом не ясно, смогли ли камеры телешоу запечатлеть момент его смерти.

Премьера «Смертельного улова» состоялась в 2005 году. В августе 2025 года начался уже 21 сезон экстремального шоу.

Несколько месяцев назад в Индии трагически погиб 24-летний рыболов. На молодого человека напал гигантский сарган — опасный хищник с острым клювообразным рылом.

Узнать больше по теме
Аляска: между русским прошлым и американским настоящим
Аляска — суровый край природных контрастов. Здесь вековые ледники встречаются с дымящимися вулканами, а китовые тропы отражают огни северного сияния. Сегодня территория, некогда принадлежавшая Российской империи, снова оказалась в эпицентре мировых событий. Разбираемся, какие тайны хранит эта земля, как складывалась ее судьба после смены государственной принадлежности, и что осталось здесь от прежних времен.
Читать дальше