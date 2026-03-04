Умер при «загадочных обстоятельствах» в водах Аляски: ушел из жизни молодой участник реалити-шоу «Смертельный улов»

В возрасте 25 лет умер один из участников реалити-шоу о рыбалке «Смертельный улов» Тодд Медоуз. Об этом пишет издание Page Six.
«Умер Тодд Медоуз, одна из звезд популярного реалити-шоу о рыбалке… Ему было 25 лет», — говорится в публикации.
Его смерть подтвердил другой участник шоу, капитан Рик Шелфорд. Отмечается, что Медоуз ушел из жизни 25 февраля при «загадочных обстоятельствах» на судне «Алеутская леди» в водах Аляски.
Как сообщает портал TMZ, молодой человек погиб во время съемок. Все произошло в ходе инцидента, связанного с рыбалкой. При этом не ясно, смогли ли камеры телешоу запечатлеть момент его смерти.
Премьера «Смертельного улова» состоялась в 2005 году. В августе 2025 года начался уже 21 сезон экстремального шоу.
Несколько месяцев назад в Индии трагически погиб 24-летний рыболов. На молодого человека напал гигантский сарган — опасный хищник с острым клювообразным рылом.