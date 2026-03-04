Плевать на утильсбор: приморцы бросились скупать автомобили Mazda из Китая

В феврале 2026 года в России продано чуть более 80 тысяч новых легковых автомобилей, что на 2,5% больше, чем в феврале прошлого года. Среди отечественных автомобилей доминирует продукция «АвтоВАЗа» (бренд Lada), среди иномарок — китайский Haval. А хитом сезона стала японская Mazda, собранная в Китае. Приморские дилеры говорят о массовых закупках «мазд», большая часть которых оформляется в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia.