Плевать на утильсбор: приморцы бросились скупать автомобили Mazda из Китая

В феврале 2026 года в России продано чуть более 80 тысяч новых легковых автомобилей, что на 2,5% больше, чем в феврале прошлого года. Среди отечественных автомобилей доминирует продукция «АвтоВАЗа» (бренд Lada), среди иномарок — китайский Haval. А хитом сезона стала японская Mazda, собранная в Китае. Приморские дилеры говорят о массовых закупках «мазд», большая часть которых оформляется в Уссурийске, сообщает ИА PrimaMedia.
Данные о продажах опубликовало агентства «Автостат» (18+) со ссылкой на данные АО «Паспорт промышленный консалтинг» (совместное предприятие «Автостата» и оператора ЭПТС) и с учетом собственной сегментации.
Около четверти рынка новых автомобилей (23,79%) в феврале 2026 года пришлось на Lada — было куплено чуть более 19 тыс. штук.
Лидером среди иномарок снова стал Haval, автомобили которого в феврале разошлись тиражом в 10 тыс. 155 штук. Следующую позицию занимает отечественный TENET (естественно, на базе продукции китайского автопрома) — 8 тыс. 626 штук. Далее идут белорусский Belgee (4 694) и китайский Geely (4 664). Кроме них, в ТОП-10 брендов также вошли японская Mazda (2 773), китайские Changan (2 111) и Jetour (2 035), японская Toyota (1 975) и российский Solaris (1 504).
За два месяца 2026 года в России было продано чуть более 160,6 тыс. новых легковых автомобилей. На 3,9% меньше, чем в январе-феврале прошлого года.
По данным «Автостата», лидерами по экспорту новых автомобилей в феврале остаются Китай (67,2%) и Киргизия (20,5%). Автомобили с пробегом в феврале везли из Японии (60,2%), Китая (21,2%) Южной Кореи (7,7%) и других стран.