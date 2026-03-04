Соболев устроил скандал поле гола в Кубке России и предупредил тренеров «Зенита»

3 марта 2026 года «Балтика» проиграла «Зениту» 0:1 в ¼ финала Пути регионов Кубка России. Победный гол на 79-й минуте забил Александр Соболев. «Зенит» вышел в полуфинал, где сыграет с победителем пары «Ростов» — «Динамо» (Махачкала). «Балтика» завершила выступление в турнире, следующий матч — 7 марта в гостях против «Ростова».
«Зенит» пробился в полуфинал Пути регионов Кубка России после победы над «Балтикой».
В Калининграде состоялся ключевой матч второго этапа четвертьфинала Пути регионов Кубка России сезона 2025/26. Во вторник, 3 марта 2026 года, на местном стадионе хозяева поля принимали санкт-петербургский «Зенит». Встреча завершилась минимальной победой гостей со счетом 1:0. Единственный результативный удар в игре нанес нападающий петербургской команды Александр Соболев на 79-й минуте матча. Этот гол позволил зенитовцам выйти в полуфинал турнира, тогда как калининградская «Балтика» завершила свое выступление в Кубке страны.
Домашний поединок «Балтики» в новом 2026 году собрал почти 22 тысячи болельщиков. Трибуны калининградского стадиона были заполнены зрителями, которые с первой до последней минуты поддерживали свою команду в так называемом «Балтийском дерби». Хозяева поля владели игровым преимуществом и создали ряд опасных моментов у ворот соперника. Несмотря на самоотверженную игру и давление, калининградцам не удалось реализовать свои шансы. Во второй половине встречи оборона гостей смогла устоять, а контратака завершилась голом, который оказался решающим. Сравнять счет у подопечных Андрея Талалаева в оставшееся время не хватило.
Автором победного мяча стал Александр Соболев, который перешел в «Зенит» из московского «Спартака» в августе 2024 года. Для нападающего этот гол стал третьим в текущем розыгрыше Кубка России. В нынешнем сезоне форвард провел 26 матчей, записав на свой счет семь забитых мячей и две результативные передачи. Его рыночная стоимость на данный момент оценивается в пять миллионов евро. После взятия ворот футболист эмоционально отпраздновал успех, повернувшись в сторону скамейки запасных и указывая на поле.
В последующих комментариях Александр Соболев объяснил свои эмоции. Нападающий отметил, что предчувствовал свой выход на поле и понимал, что сможет помочь команде забить гол. Касательно жеста в сторону тренерского штаба, спортсмен признался, что таким образом показал желание находиться на поле и участвовать в игре. Также футболист заявил о намерении изменить свою манеру поведения и игры, подчеркнув, что не собирается оставаться мягким игроком, каким был в последние полтора года, и намерен вернуться к более жесткому стилю, характерному для него ранее.
Матч в Калининграде стал второй встречей между этими командами за пять дней. Ранее, 27 февраля, в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги зенитовцы также обыграли балтийцев со счетом 1:0, но тот поединок проходил на поле петербуржцев. Путь команд к четвертьфиналу Кубка сложился по-разному. «Балтика» прошла во второй этап четвертьфинала благодаря победе над московским «Торпедо» на первой стадии со счетом 2:0. «Зенит» же оказался в нижней сетке турнира после вылета из четвертьфинала Пути РПЛ, где уступил московскому «Динамо».
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале предыдущего розыгрыша армейцы победили «Ростов». Основное время той встречи завершилось вничью 0:0, а в серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее со счетом 4:3.
По итогам матча 3 марта «Зенит» обеспечил себе место в полуфинале Пути регионов. На первом этапе этой стадии петербургская команда сыграет дома. Соперником станет победитель четвертьфинальной пары «Ростов» против махачкалинского «Динамо». Матч полуфинала запланирован на период с 17 по 19 марта 2026 года. Для «Балтики» сезон в Кубке России завершен. Следующий официальный матч подопечные Андрея Талалаева проведут в гостях 7 марта 2026 года, где бело-синие сыграют против «Ростова» в рамках чемпионата страны. Таким образом, победа «Зенита» в Калининграде позволила петербургскому клубу продолжить борьбу за трофей, в то время как калининградцы сосредоточатся на выступлениях в лиге.