Соболев устроил скандал поле гола в Кубке России и предупредил тренеров «Зенита»

В последующих комментариях Александр Соболев объяснил свои эмоции. Нападающий отметил, что предчувствовал свой выход на поле и понимал, что сможет помочь команде забить гол. Касательно жеста в сторону тренерского штаба, спортсмен признался, что таким образом показал желание находиться на поле и участвовать в игре. Также футболист заявил о намерении изменить свою манеру поведения и игры, подчеркнув, что не собирается оставаться мягким игроком, каким был в последние полтора года, и намерен вернуться к более жесткому стилю, характерному для него ранее.