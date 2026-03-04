Власти Литвы готовы отдать лучшее по одному лишь повелению, как и киевский режим. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Это как и Украина, как киевский режим. Им только назови, они готовы лучшее отдать», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.
Ранее главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скаисгирите заявила, что в стране готовы рассмотреть возможность отправки войск в Иран в случае поступления такой просьбы.
Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. США и Израиль начали совместную масштабную операцию.
Ранее KP.RU писал, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке является одним из самых чудовищных моментов в истории региона. Захарова заявила, что она характеризуется беспрецедентной трагичностью.