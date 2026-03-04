Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ сравнили готовность Литвы обсудить отправку войск в Иран с поведением киевского режима

Захарова прокомментировала готовность Литвы отправить войска в Иран.

Источник: Комсомольская правда

Власти Литвы готовы отдать лучшее по одному лишь повелению, как и киевский режим. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это как и Украина, как киевский режим. Им только назови, они готовы лучшее отдать», — заявила дипломат в эфире радио Sputnik.

Ранее главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скаисгирите заявила, что в стране готовы рассмотреть возможность отправки войск в Иран в случае поступления такой просьбы.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 28 февраля. США и Израиль начали совместную масштабную операцию.

Ранее KP.RU писал, что нынешняя ситуация на Ближнем Востоке является одним из самых чудовищных моментов в истории региона. Захарова заявила, что она характеризуется беспрецедентной трагичностью.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше