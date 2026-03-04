Определена структура белка-мишени для терапии нейродегенеративных заболеваний

По данным пресс-службы, помимо этих двух форм существует еще одно состояние актина, которое получило название «инактивированного актина» (I-актин). Изучение его структуры представляет интерес, потому что в стрессовых условиях и при различных нейродегенеративных заболеваниях происходит накопление «коротких олигомеров» актина, отличающихся от полимерного F-актина. Они могут быть объектом терапии таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и Хантингтона. Однако, ни механизмы образования персистентных «коротких олигомеров» актина, ни их структура до сих пор не были изучены.