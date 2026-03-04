Избил женщину и насильно держал ее в подполе: после этого мужчина пять лет скрывался в Екатеринбурге

Все случилось в частном селе в селе Иглино. По данным надзорного ведомства, подсудимый, будучи пьяным, избил знакомую и удерживал ее в подполе около 12 часов. Спустя несколько месяцев он вновь встретил потерпевшую, угрожал ей убийством, ударил ножом и душил ремнем.