Избил женщину и насильно держал ее в подполе: после этого мужчина пять лет скрывался в Екатеринбурге

Житель Башкирии избил знакомую и насильно держал ее в подполе.

Источник: Комсомольская правда

В Иглинском районе Башкирии мужчину признали виновным в незаконном лишении свободы, угрозе убийством, а также умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.

Все случилось в частном селе в селе Иглино. По данным надзорного ведомства, подсудимый, будучи пьяным, избил знакомую и удерживал ее в подполе около 12 часов. Спустя несколько месяцев он вновь встретил потерпевшую, угрожал ей убийством, ударил ножом и душил ремнем.

Кроме того, в ходе другого конфликта злоумышленник ударил поленом по голове ранее незнакомого мужчину.

Чтобы избежать наказания, фигурант скрылся и был задержан спустя пять лет в Екатеринбурге. Иглинский межрайонный суд приговорил его к трем годам и четырем месяцам колонии строгого режима.

