Избил женщину и насильно держал ее в подполе: после этого мужчина пять лет скрывался в Екатеринбурге

В Иглинском районе Башкирии мужчину признали виновным в незаконном лишении свободы, угрозе убийством, а также умышленном причинении легкого вреда здоровью с применением оружия. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры республики.
Все случилось в частном селе в селе Иглино. По данным надзорного ведомства, подсудимый, будучи пьяным, избил знакомую и удерживал ее в подполе около 12 часов. Спустя несколько месяцев он вновь встретил потерпевшую, угрожал ей убийством, ударил ножом и душил ремнем.
Кроме того, в ходе другого конфликта злоумышленник ударил поленом по голове ранее незнакомого мужчину.
Чтобы избежать наказания, фигурант скрылся и был задержан спустя пять лет в Екатеринбурге. Иглинский межрайонный суд приговорил его к трем годам и четырем месяцам колонии строгого режима.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.