На Земле ночью произошла магнитная буря

Ее зафиксировали в промежутке между 00:00 и 03:00 мск.

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Слабая магнитная буря была зафиксирована на Земле в ночь на 4 марта. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Уточняется, что степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо». Буря была зафиксирована в промежутке между 00:00 и 03:00 мск.

Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечали, что на видимой стороне Солнца присутствует несколько слабо выраженных корональных дыр, которые, вероятно, не дадут геомагнитной активности достигнуть нуля.