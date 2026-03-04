На Земле ночью произошла магнитная буря

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Слабая магнитная буря была зафиксирована на Земле в ночь на 4 марта. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).
Уточняется, что степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) достигла уровня G1 по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо». Буря была зафиксирована в промежутке между 00:00 и 03:00 мск.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН отмечали, что на видимой стороне Солнца присутствует несколько слабо выраженных корональных дыр, которые, вероятно, не дадут геомагнитной активности достигнуть нуля.