Россияне смогут увидеть две кометы и первые весенние созвездия в марте

Эти объекты будут видны в небе с помощью оптики. Кроме того, по словам Алексеева, 28 марта около 5:00 мск Луна будет проходить рядом с рассеянным звездным скоплением Ясли (M44) в созвездии Рака. Также в небе постепенно будут появляться созвездия, доступные для наблюдения только весной, главное из этих созвездий — Лев. «При этом в созвездии Близнецов по-прежнему хорошо виден Юпитер, остающийся самым ярким объектом в западной части неба», — отметил Алексеев.