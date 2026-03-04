Россияне смогут увидеть две кометы и первые весенние созвездия в марте

КАЛУГА, 4 марта. /ТАСС/. Комету C/2026 A1 (MAPS) в созвездии Кита с яркостью около +10m, а также комету C/2025 R3 (PANSTARRS) в созвездии Пегаса с яркостью в районе +7m и весенние созвездия смогут наблюдать жители России в марте. Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.
«До 20 марта в вечерние часы в созвездии Кита можно попытаться увидеть комету C/2026 A1 (MAPS) с яркостью около +10m. Объект представляет научный интерес, поскольку 4 апреля он максимально сблизится с Солнцем, из-за чего яркость кометы резко возрастет, однако условия видимости быстро ухудшатся, и, вероятнее всего, ядро кометы не переживет этого сближения. После 20 марта, в утренние часы, в созвездии Пегаса станет доступна комета C/2025 R3 (PANSTARRS) с яркостью в районе +7m», — сообщил Алексеев.
Эти объекты будут видны в небе с помощью оптики. Кроме того, по словам Алексеева, 28 марта около 5:00 мск Луна будет проходить рядом с рассеянным звездным скоплением Ясли (M44) в созвездии Рака. Также в небе постепенно будут появляться созвездия, доступные для наблюдения только весной, главное из этих созвездий — Лев. «При этом в созвездии Близнецов по-прежнему хорошо виден Юпитер, остающийся самым ярким объектом в западной части неба», — отметил Алексеев.