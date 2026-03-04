В аэропорту Кольцово в ходе учений прозвучали сирены

Сирены звучали не только в аэропорту, но и во всей Свердловской области. Дело в том, что в регионе прошли плановые тренировки по гражданской обороне. Они проводятся на регулярной основе два раза в год. Ранее подобные учения проходили 1 октября 2025 года.