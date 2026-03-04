В аэропорту Кольцово в ходе учений прозвучали сирены

В Екатеринбурге 4 марта 2026 года в аэропорту Кольцово прозвучали сирены. Сигнал звучал с 10:40 до 10:43. Пассажиров воздушной гавани о проверках системы оповещения предупреждали заранее в пресс-службе аэропорта.
— Сирены будут звучать с 10:40 до 10:43 по местному времени. После таких сигналов на общедоступных телеканалах прозвучит специальное информационное сообщение, — пояснили в Кольцово.
Сирены звучали не только в аэропорту, но и во всей Свердловской области. Дело в том, что в регионе прошли плановые тренировки по гражданской обороне. Они проводятся на регулярной основе два раза в год. Ранее подобные учения проходили 1 октября 2025 года.
Всего в Свердловской области на данный момент функционируют около 150 громкоговорителей и больше 200 сирен.