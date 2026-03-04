The Guardian: США заявили о поражении 2000 целей в Иране

Соединенные Штаты заявили, что в ходе войны с Ираном поразили около двух тысяч целей. В Пентагоне уточнили, что за первые 24 часа было задействовано почти вдвое больше сил, чем во время операции «Шок и трепет» в Ираке в 2003 году, пишет The Guardian.