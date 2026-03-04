Ричмонд
The Guardian: США заявили о поражении 2000 целей в Иране

Иран, в свою очередь, заявил, что «полностью контролирует» Ормузский пролив.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты заявили, что в ходе войны с Ираном поразили около двух тысяч целей. В Пентагоне уточнили, что за первые 24 часа было задействовано почти вдвое больше сил, чем во время операции «Шок и трепет» в Ираке в 2003 году, пишет The Guardian.

Одновременно Корпус стражей исламской революции выступил с заявлением о том, что Иран «полностью контролирует» Ормузский пролив. Это произошло после того, как американский президент Дональд Трамп предложил организовать военно-морское сопровождение для танкеров в этом районе, уточняют авторы.

Ранее также глава Центрального командования (CENTCOM) генерал Брэдли Купер заявил об уничтожении США 17 иранских боевых кораблей, включая подводную лодку. По его словам, в настоящее время в акватории Персидского и Оманского заливов, а также в Ормузском проливе не осталось ни одного судна военно-морских сил Ирана.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана, получившую названия «Эпическая ярость» и «Львиный рык». Иран начал ответную операцию «Правдивое обещание 4», нанеся удары по американским базам в регионе и территории Израиля.

