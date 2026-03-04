Ричмонд
«Миннесота» забросила пять шайб и победила «Тампу»

«Миннесота» со счетом 5:1 обыграла «Тампу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

У хозяев шайбы забросили Брок Фэйбер на 4-й минуте, Матс Цуккарелло на 25-й, Яков Тренин на 38-й, Куинн Хьюз на 47-й и Кирилл Капризов на 57-й. В составе «Тампы» отличился Никита Кучеров, забросивший шайбу на 32-й минуте.

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 бросков из 21.

Капризова признали первой звездой встречи. Ранее сообщалось, что в игре против «Тампы» он стал лучшим снайпером «Миннесоты» в регулярных чемпионатах НХЛ. После этого матча на его счету 220 заброшенных шайб.

«Тампа» занимает первое место в Атлантическом дивизионе, набрав 80 очков в 59 матчах. Команда потерпела третье поражение подряд.

«Миннесота» находится на третьем месте Центрального дивизиона. У команды 82 очка после 62 игр.

Следующий матч «Тампа» проведет в ночь на 6 марта по московскому времени против «Виннипега». «Миннесота» днем позже сыграет на выезде с «Вегасом».

