«Миннесота» забросила пять шайб и победила «Тампу»

«Миннесота» со счетом 5:1 обыграла «Тампу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
У хозяев шайбы забросили Брок Фэйбер на 4-й минуте, Матс Цуккарелло на 25-й, Яков Тренин на 38-й, Куинн Хьюз на 47-й и Кирилл Капризов на 57-й. В составе «Тампы» отличился Никита Кучеров, забросивший шайбу на 32-й минуте.
Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 бросков из 21.
Капризова признали первой звездой встречи. Ранее сообщалось, что в игре против «Тампы» он стал лучшим снайпером «Миннесоты» в регулярных чемпионатах НХЛ. После этого матча на его счету 220 заброшенных шайб.
«Тампа» занимает первое место в Атлантическом дивизионе, набрав 80 очков в 59 матчах. Команда потерпела третье поражение подряд.
«Миннесота» находится на третьем месте Центрального дивизиона. У команды 82 очка после 62 игр.
Следующий матч «Тампа» проведет в ночь на 6 марта по московскому времени против «Виннипега». «Миннесота» днем позже сыграет на выезде с «Вегасом».
