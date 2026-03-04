Матч белорусского теннисиста в ОАЭ прервался из-за взрывов

Матчи на «челленджере» в Фуджейре в ОАЭ прервали из-за взрывов в районе нефтяной промзоны, пишет sport5.by.
Так, в Фуджейре в нефтяной промышленной зоне прозвучал взрыв и упали обломки дронов, после этого начался сильный пожар. Вблизи корта теннисного турнира слышались звуки пролетающих самолетов.
На одном из кортов в это время начался третий сет матча между белорусским теннисистом Даниилом Остапенковым (754 место в рейтинге) и японцем Хаято Мацуока (368 строчка).
После произошедшего теннисисты, судья на вышке и дети, подающие мячи, экстренно покинули корт и ушли в безопасное место.
Еще в Фуджейре должен был играть белорус Илья Ивашко. Однако пока нет официальной информации о возобновлении матчей и всего турнира.
Тем временем гендиректор Belavia сказал, почему рейсы в Дубай летят пустыми, а обратно полными.
Еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусской милиции, сказав о риске жизнью.