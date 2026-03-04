В Уфе выходили малышку с экстремально низким весом

У мамы был круглосуточный доступ к малышке. Женщине помогли сохранить грудное вскармливание и использовать метод контакта «кожа к коже». Все усилия врачей оказались ненапрасными: девочка уже самостоятельно дышит и набрала в весе 1600 граммов. Сейчас новорождённую с мамой для дальнейшей реабилитации перевели в детскую больницу № 17.