В Уфе выходили малышку с экстремально низким весом

Экстренное кесарево сечение матери провели из-за острой преждевременной отслойки плаценты и возникшей угрозой жизни. Состояние ребенка при рождении было крайне тяжелым и нестабильным. Как пояснили в минздраве Башкирии, такая экстремально низкая масса тела является гранью выживания для новорожденных.
Ребенок сразу попал в отделение реанимации и интенсивной терапии, находился на искусственной вентиляции легких, получал антибиотики и инфузионную терапию. Лечение в ходе телемедицинских консультаций согласовывали со специалистами федерального центра НМИЦ АГП им. В. И. Кулакова.
У мамы был круглосуточный доступ к малышке. Женщине помогли сохранить грудное вскармливание и использовать метод контакта «кожа к коже». Все усилия врачей оказались ненапрасными: девочка уже самостоятельно дышит и набрала в весе 1600 граммов. Сейчас новорождённую с мамой для дальнейшей реабилитации перевели в детскую больницу № 17.
Ранее врачи Республиканского перинатального центра выходили девочку, рожденную на сроке 24,5 недели и весом всего 480 граммов.