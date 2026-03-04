В Иркутской области увеличили выплату на школьную форму до 3 833, 20 рублей. Об этом сообщает Тайшет24 со ссылкой на Управление социальной защиты и обслуживания населения по Тайшетскому округу.
— Ежегодная выплата на покупку школьной и спортивной формы увеличилась с 1 апреля 2025 года. Такую поддержку получат ученики из многодетных и малообеспеченных семей, — уточнили в пресс-службе учреждения.
Выплата будет предоставлена малообеспеченным семьям, если их среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум. Для многодетных семей установлен порог дохода не выше двух прожиточных минимумов на человека.
