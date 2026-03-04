В Иркутской области увеличили выплату на школьную форму

Ранее КП-Иркутск рассказывала, что жительница столицы Приангарья одновременно стала жертвой мошенников и вора. Перевозя в автобусе три миллиона рублей наличными для аферистов, женщина столкнулась с неизвестным карманником, который вытащил деньги прямо из ее сумки. Подробнее об этом читайте в материале.