В Иркутской области изменили правила учета алиментов для единого пособия

В Иркутской области с 1 марта 2026 года начали по-новому считать алименты при назначении единого пособия. Раньше для разведенных родителей сумму алиментов определяли исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как сообщили КП-Иркутск в региональном Отделении Социального фонда, теперь ее рассчитывают от среднемесячной зарплаты по региону. В Приангарье этот показатель составляет 87 154 рубля.