В Иркутской области изменили правила учета алиментов для единого пособия

В Иркутской области с 1 марта 2026 года начали по-новому считать алименты при назначении единого пособия. Раньше для разведенных родителей сумму алиментов определяли исходя из минимального размера оплаты труда (МРОТ). Как сообщили КП-Иркутск в региональном Отделении Социального фонда, теперь ее рассчитывают от среднемесячной зарплаты по региону. В Приангарье этот показатель составляет 87 154 рубля.
Если у семьи нет судебного решения об алиментах, при назначении пособия их учитывают так:
— ¼ от средней зарплаты — на одного ребёнка,
— ⅓ — на двоих детей,
— ½ — на троих и больше.
Если же суд уже определил размер алиментов, в доход включают только те суммы, которые семья указала в заявлении.
— С начала года изменились и требования к минимальному доходу семьи. Теперь каждый трудоспособный член семьи должен зарабатывать не менее восьми МРОТ за расчетный период. В 2026 году это 216 744 рубля, — прокомментировал управляющий Отделением Соцфонда России Алексей Макаров.
Если в течение 10 месяцев у человека была уважительная причина не работать (например, учеба или уход за ребенком до трех лет), это правило не применяется. Если уважительная причина длилась меньше 10 месяцев, требование действует пропорционально.
