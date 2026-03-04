Церемония прощания с верховным лидером Ирана Хаменеи начнется вечером 4 марта

Церемония прощания с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнется 4 марта в 21:30 по московскому времени и продлится три дня. Об этом сообщил глава Координационного совета исламской пропаганды Мохаммад Хосейн Мусапур.
— С сегодняшнего вечера в 22:00 мечеть Имама Хомейни будет принимать революционный народ. С сегодняшнего вечера в молитвенном зале в течение трех дней будут круглосуточно проходить прощальные церемонии, — сказал он в эфире государственного телевидения Ирана.
Али Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Жители страны вышли на протесты после произошедшего. Толпа шла по площади Энгелаб в центр Тегерана. Хаменеи похоронят в Мешхеде — его родном городе.
Совет аятолл выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана.
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио сказал, что США не причастны к убийству Али Хаменеи и ударам по руководству Ирана. Более того, по его словам, Вашингтон вообще «не нацеливался на руководство исламской республики».