Омские студенты сдали более 30 литров крови для нужд региональной медицины

Весомую поддержку омских больниц осуществили омские студены, которые сдали собственную кровь для операций, лечения и экстренной помощи омичам. Из семидесяти юношей и девушек, поддержавших таким образом Центр крови города Омска, 37 человек сдавали кровь впервые. Организаторы отметили, что такие акции позволяют создать запасы крови, которая применяется в экстренных медицинских ситуациях. Также в омском Центре крови напомнила омичам, что сдать кровь может любой желающий, соответствующий следующим критериям: нужно быть совершеннолетним гражданином РФ с пропиской в Омской области или Омске, иметь вес не менее 50 кг, также должны отсутствовать противопоказания.