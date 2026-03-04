Стала известна судьба красного платья Аделии Петросян с ОИ-2026

Дизайнер одежды для фигуристок Алёна Куклычёва в разговоре с aif.ru рассказала, что оно не было сшито специально для Олимпиады. «А значит, никакого флера “особенности” в нем нет — Аделия Петросян катала свою программу под Майкла Джексона в этом платье и до проката на Олимпийских играх. Этот костюм был с ней на многих стартах, и он проверен временем — и очевидно, останется в ее гардеробе дальше, как удачный», — рассказала Куклычёва.