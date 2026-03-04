Стала известна судьба красного платья Аделии Петросян с ОИ-2026

Красное платье, в котором Аделия Петросян выступала на ОИ-2026 в Милане в рамках произвольной программы, останется в ее спортивном гардеробе и дальше.
Дизайнер одежды для фигуристок Алёна Куклычёва в разговоре с aif.ru рассказала, что оно не было сшито специально для Олимпиады. «А значит, никакого флера “особенности” в нем нет — Аделия Петросян катала свою программу под Майкла Джексона в этом платье и до проката на Олимпийских играх. Этот костюм был с ней на многих стартах, и он проверен временем — и очевидно, останется в ее гардеробе дальше, как удачный», — рассказала Куклычёва.
По ее словам, если бы Петросян захотела, то смогла бы дорого продать свой «олимпийский» наряд. «Судьба “счастливых” платьев фигуристок бывает разной. Так, часто старшие товарищи продают свои костюмы юниорам. Купить платье “с плеча знаменитости” считается хорошей приметой, так могло бы быть и в этом случае, — говорит эксперт. — А бывает, что костюмы просто передаются младшим спортсменам, что называется, по наследству». В среднем, цена нового платья, по словам эксперта, — порядка 50−60 тыс. руб. Платье «от Петросян» могло бы стоить и 120 тыс. руб.
