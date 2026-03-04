Не знаете, как назвать младенца? У челябинцев есть идеи! Врачи поделились списками самых популярных и самых необычных имен

В роддоме клиники ЮУГМУ в Челябинске за зиму появились на свет 676 детей — 348 мальчиков и 328 девочек. Родились 15 двоен.
Самая маленькая из новорожденных — девочка весом всего 990 граммов. Самый крупный ребенок — мальчик весом 4,52 килограмма.
В клинике составили списки самых распространенных и самых редких имен.
В списке популярных оказались Лев, Савелий, Василиса, Аврора, Дарина и даже Николь.
А еще челябинцы часто давали дочкам имена Александра, Вероника, Виктория, Мия, Маргарита, Мирослава, Милана, Вера, Ева, Ксения, Елизавета, Дарья, Мария, Валерия, Арина, Алисия или Алиса, Агата, Полина, Кира, Анна, София, Валерия, Алина, Есения, Марьяна, Карина, Екатерина, Диана, Анастасия, Антонина, Злата, Эмилия.
Популярными именами для мальчиков стали Матвей, Артур, Роман, Егор, Александр, Артём или Артемий, Марк, Тимур, Мирон, Арсений, Марат, Даниил, Ярослав, Кирилл, Владислав, Максим, Михаил, Евгений, Иван, Илья, Семён, Андрей, Георгий, Никита, Вячеслав, Павел, Игорь, Владимир, Дмитрий, Леонид, Руслан, Николай, Богдан, Константин, Евгений, Сергей, Захар.
В список более редких, но все же не уникальных имен попали Аксинья, Аглая, Марина, Стефания, Владислава, Аделина, Аиша, Олимпия, Яна, Ульяна, Татьяна, Ольга, Кристина, Раиса, Юлия, Евгения, Надежда; Денис, Ян, Григорий, Камиль, Юрий, Мирослав, Рустэм, Ролан, Тамерлан, Виктор, Леон, Эмир.
А самые оригинальные родители, поломав головы, вписали в документы малышей имена Осия, Рихард, Тим, Анис, Мунис, Север-Софиан, Даниэль, Эмиль, Ёсин, Миран, Анета, Иветта, Адель, Ариана, Марианна, Моника, Марьям, Милена, Айлин, Афина, Мира и Лана.