Сколько денег можно вернуть за занятия спортом. Инструкция

Вычет могут получить налоговые резиденты России, уплачивающие НДФЛ по ставке 13% или 15% — те, кто работает по найму, а также те, кто сдает имущество в аренду, получает доходы от инвестиций. На вычет не могут претендовать самозанятые, индивидуальные предприниматели на спецрежимах (упрощенке, патенте или едином сельхозналоге), безработные и нерезиденты.
Общий лимит социальных налоговых вычетов (на спорт, лечение, обучение и негосударственное пенсионное обеспечение) — 150 тыс. руб. в год.
Вычет предоставляется каждому родителю в пределах своего лимита. Вычет на спорт суммируется с другими социальными вычетами. Общий лимит на все направления — 150 тыс. руб. в год.
Подробности о перечне организаций, дающих право на вычет, опубликованы на сайте Министерства спорта России. Инструкции по оформлению вычета есть на «Госуслугах» и в личном кабинете налогоплательщика.
Для оформления вычета потребуются справка об оплате физкультурно-оздоровительных услуг по утвержденной ФНС форме. Ее нужно запросить в клубе. Также нужны копия договора с организацией (если заключался), чеки или квитанции.
Чтобы подтвердить родство с детьми при оформлении вычета, нужна копия свидетельства о рождении. Если ребенок — студент до 24 лет, то понадобится справка об очном обучении. Для родителей-пенсионеров нужны документы, которые подтвердили бы получение пенсии.
«Критически важный момент: все документы должны быть оформлены на того, кто заявляет вычет. Если вы оплачиваете спорт для мамы, справка и договор должны быть на ваше имя», — подчеркнул Свищев.
Вычет можно получить «через работодателя в текущем году, самостоятельно в налоговой или по упрощенному порядку».
Как изменился размер пособия на детей с 1 февраля
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия») напомнила, что максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком превысит 83 тыс. руб. Она добавила, что право на выплату сохранится, даже если родитель выйдет на работу.
По ее словам, родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет, имеют право на выплаты в течение всего периода, пока ребенку не исполнится полтора года, независимо от того, вышли они на работу или продолжают находиться в отпуске по уходу за ребенком.
Пособие по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка родителя за предыдущие два года. Но есть ограничения по максимальным и минимальным суммам. В 2025 году наибольший размер пособия составлял чуть менее 69 тыс. руб. Выплата проиндексирована с 1 февраля на 5,6%.