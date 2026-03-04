Прощание с Верховным лидером Ирана Али Хаменеи: когда пройдет церемония и сколько продлится

Церемония прощания с погибшим Верховным лидером Ирана Али Хаменеи начнется 4 марта в 21:30 по московскому времени. Об этом сообщил глава Координационного совета исламской пропаганды Мохаммад Хосейн Мусапур.
По его словам, в молитвенном зале в течение трех дней будут круглосуточно проходить прощальные церемонии.
«С сегодняшнего вечера в 22:00 мечеть Имама Хомейни будет принимать революционный народ», — заявил он в эфире государственного телевидения.
Напомним, Верховный лидер Ирана был убит в ходе атак Израиля и США на республику. Информацию подтвердили иранские власти. В стране объявлен 40-дневный траур. Также сообщалось, что в момент ударов Хаменеи находился в своей резиденции в Тегеране, где должен был провести совещания.