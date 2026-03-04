«Безоговорочная цель»: Израиль объявил охоту на будущих лидеров Ирана

Глава Минобороны Израиля Исраэль Кац выступил с резким заявлением в адрес Тегерана. Министр заверил, что любой политик, который придет к власти в Иране, автоматически станет мишенью для израильских сил, приводит его слова 12-й канал израильского телевидения.
Он подчеркнул, что будущие иранские лидеры будут рассматриваться как «безоговорочная цель для ликвидации».
«Любой лидер, назначенный иранским режимом, станет безоговорочной целью для ликвидации», — сказал Кац.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась утром 28 февраля, когда США и Израиль начали масштабную военную операцию против Ирана. В результате атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи.
Накануне издание Mehr со ссылкой на свои источники сообщило, что сын погибшего верховного лидера Ирана, Моджтаба Хаменеи, жив. Издание New York Times вскоре опубликовало статью, где назвало сына Хаменеи вероятным кандидатом на пост главы Ирана.