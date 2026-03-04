В Ростове осудили вербовщика подростков в террористы

В Ростове-на-Дону вынесли приговор по делу о попытке создания незаконного вооруженного формирования и вербовке несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда.
По данным инстанции, в августе 2023 года в поселке Новый Сулак (Дагестан) мужчина уговаривал двух подростков и одного взрослого знакомого создать незаконное вооруженное формирование. Он убеждал своих собеседников, призывая к их религиозным чувствам.
Мужчина планировал вооруженную борьбу и поджоги объектов МВД, нападения на полицейских. Для этого он заказал через Интернет нож, а также изучал инструкции по изготовлению взрывчатки.
Кроме того, мужчина создал в мессенджере канал с символикой запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»*, где разместил видео с призывами к экстремизму.
Южный окружной военный суд назначил задержанному 13 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 150 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 208 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.
«Исламское государство»* — запрещенная в России террористическая организация.
