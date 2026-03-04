В Ростове осудили вербовщика подростков в террористы

Южный окружной военный суд назначил задержанному 13 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 150 УК РФ, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 208 УК РФ и ч. 2 ст. 280 УК РФ). Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.