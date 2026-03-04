МО Израиля: Любой новый иранский лидер станет целью для ликвидации

Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба является «законной целью» для ликвидации израильской армией. Об этом в среду, 4 марта, заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац.
По его словам, каждый новый лидер Ирана станет «безоговорочной целью для ликвидации». Кац добавил, что не имеет значения имя этого человека и место, где он скрывается.
— Премьер-министр (Израиля Биньямин Нетаньяху, — прим. «ВМ») и я дали указание Армии обороны Израиля подготовиться и действовать любыми способами для выполнения миссии, которая является неотъемлемой частью целей операции, — написал министр обороны на своей странице в Х.
Совет аятолл выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, следующим верховным лидером Ирана.
Сам Хаменеи погиб в результате удара Армии обороны Израиля. Бывшего верховного лидера Ирана похоронят в Мешхеде — его родном городе.
По словам президента США Дональда Трампа, американская сторона рассчитывала потратить на уничтожение иранского политического руководства порядка двух-трех недель. Также глава Белого дома начал утверждать, что иранское руководство якобы дважды планировало устранить его.