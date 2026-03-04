Боец Михаил Шишков из Качуга героически погиб в зоне СВО

Боец Михаил Шишков из Качуга героически погиб в зоне спецоперации. Как сообщили КП-Иркутск в окружной администрации, церемония прощания состоится 5 марта 2026 года на Обелиске Славы.
— Когда Михаилу Шишкову было четыре года, он вместе с братьями попал в приют для детей. В семь лет перебрался жить в приемную семью. Там бойца окружили заботой, теплом и любовью, — рассказывают в пресс-службе администрации.
После окончания девяти классов сибиряк работал вахтами, «за ленточку» отправился в августе 2025 года после подписания контракта. Он был ответственным, трудолюбивым и настойчивым, смелым. Погиб при выполнении боевого задания в возрасте 24 лет.
