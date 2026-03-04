Ричмонд
Эксперты назвали, как убрать солевые разводы с обуви в домашних условиях

Можно не дать мартовской слякоти испортить обувь — мастер по реставрации назвал секретный способ.

Источник: Аргументы и факты

Эксперт по реставрации Валентин Врублевский назвал в разговоре с aif.ru секретный способ, который не даст мартовской слякоти испортить обувь.

«Главный враг обуви всегда — влага с примесью солей, слякоть в межсезонье. То есть сезон, который сейчас наступил, может погубить за пару недель обувь, которую вы успешно носили всю зиму», — замечает Врублевский.

«Когда обувь намокает, влага проникает в структуру гладкой окрашенной кожи. Из нее постепенно вымываются жировые компоненты и ферменты, которые поддерживают эластичность, гибкость и естественный блеск материала, остаются разводы соли на поверхности», — говорит эксперт.

По его словам, способ, которым пользуются сами мастера по ремонту обуви, таков. «Нужно взять обычные бумажные полотенца или туалетную бумагу — только белую, без рисунков, обильно намочить ее водой, отжать и плотно обклеить мокрой бумагой поверхность ботинка так, чтобы она прилегала к нему как вторая кожа. В таком виде обувь надо оставить высыхать на ночь при комнатной температуре. По мере высыхания бумага будет работать как абсорбент, вытягивая соль из пор кожи на себя, — говорит Врублевский. — Утром вы увидите на бумаге сухую корку из соли, а кожа под ней будет чистой».

