Эксперты назвали, как убрать солевые разводы с обуви в домашних условиях

По его словам, способ, которым пользуются сами мастера по ремонту обуви, таков. «Нужно взять обычные бумажные полотенца или туалетную бумагу — только белую, без рисунков, обильно намочить ее водой, отжать и плотно обклеить мокрой бумагой поверхность ботинка так, чтобы она прилегала к нему как вторая кожа. В таком виде обувь надо оставить высыхать на ночь при комнатной температуре. По мере высыхания бумага будет работать как абсорбент, вытягивая соль из пор кожи на себя, — говорит Врублевский. — Утром вы увидите на бумаге сухую корку из соли, а кожа под ней будет чистой».