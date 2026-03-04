По приказу Владимира Путина в Омске отремонтируют 47-летние студенческое общежитие

В рамках поручения президента России, в стране реализуется масштабная программа по ремонту университетских общежитий. Под программу федерального финансирования попало и одно из старейших общежитий омского политеха. В рамках капитального ремонта десятиэтажного общежития № 5, работающего с 1979 года, будет произведено обследование здания, разработка и экспертиза проектной документации. По плану руководства ОмГТУ, на федеральные деньги уже в этом году будут проведены строительно-монтажные работы, обновлена система пожарно-охранной сигнализации, а также закуплена новая мебель и оборудование.