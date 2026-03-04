Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

По приказу Владимира Путина в Омске отремонтируют 47-летние студенческое общежитие

Под президентскую программу капитального ремонта попало общежитие ОмГТУ, действующее с 1979 года.

Источник: Комсомольская правда

Федеральные средства на ремонт будут выделены в этом году общежитию № 5 омского политехнического университета. Капитальное переустройство студенческого жилья произойдет благодаря поручению Владимира Путина.

В рамках поручения президента России, в стране реализуется масштабная программа по ремонту университетских общежитий. Под программу федерального финансирования попало и одно из старейших общежитий омского политеха. В рамках капитального ремонта десятиэтажного общежития № 5, работающего с 1979 года, будет произведено обследование здания, разработка и экспертиза проектной документации. По плану руководства ОмГТУ, на федеральные деньги уже в этом году будут проведены строительно-монтажные работы, обновлена система пожарно-охранной сигнализации, а также закуплена новая мебель и оборудование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.

Омской области выделят финансирование на ремонт 110 учреждений образования.