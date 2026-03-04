Венесуэльская PDVSA сообщила о подписании контрактов с нефтетрейдерами из США

Венесуэльская нефтегазовая компания Petroleos de Venezuela (PDVSA) заявила о подписании новых контрактов с американскими компаниями на поставку нефти и нефтепродуктов в США.
В заявлении PDVSA отмечается, что компания привержена поддержанию стабильности мирового энергетического рынка. Кроме того, говорится о намерении сохранить историческую коммерческую связь с контрагентами из США для обеспечения поставок.
«Венесуэльское государство вновь подчеркивает необходимость освободить от санкций отрасль углеводородов, чтобы нарастить национальное производство и укрепить международную торговлю», — сказано в Telegram-канале компании.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут «бессрочно» заниматься переработкой и продажей нефти из Венесуэлы. По его словам, Вашингтон вскоре начнет перерабатывать «до 50 миллионов баррелей» иностранного ресурса.