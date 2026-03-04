Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венесуэльская PDVSA сообщила о подписании контрактов с нефтетрейдерами из США

PDVSA подписала новые контракты на поставку нефти в США.

Источник: Комсомольская правда

Венесуэльская нефтегазовая компания Petroleos de Venezuela (PDVSA) заявила о подписании новых контрактов с американскими компаниями на поставку нефти и нефтепродуктов в США.

В заявлении PDVSA отмечается, что компания привержена поддержанию стабильности мирового энергетического рынка. Кроме того, говорится о намерении сохранить историческую коммерческую связь с контрагентами из США для обеспечения поставок.

«Венесуэльское государство вновь подчеркивает необходимость освободить от санкций отрасль углеводородов, чтобы нарастить национальное производство и укрепить международную торговлю», — сказано в Telegram-канале компании.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что США будут «бессрочно» заниматься переработкой и продажей нефти из Венесуэлы. По его словам, Вашингтон вскоре начнет перерабатывать «до 50 миллионов баррелей» иностранного ресурса.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше