Ещё 18 фото- и видеокамер начали фиксировать нарушения ПДД во Владивостоке

Во Владивостоке запустили 18 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Они начали работать в штатном режиме 4 марта и автоматически фиксируют превышение скорости, неправильную стоянку, непристёгнутые ремни и движение без света фар. По материалам, которые будут формировать эти камеры, водителям будут назначать штрафы.
Часть комплексов установили на проспекте 100-летия Владивостока и Некрасовском путепроводе. Девять камер следят за скоростью, использованием ремней безопасности и людьми, разговаривающими по телефону за рулём. Аппаратура также фиксирует движение с выключенными фарами или дневными ходовыми огнями и нарушения со стороны большегрузного транспорта. Ещё девять комплексов настроены на фиксацию нарушений правил остановки и стоянки. В первую очередь они работают рядом с остановками общественного транспорта и крупными торговыми центрами.
Камеры, контролирующие стоянку и остановку, смонтировали у ТРК «Дружба» на Русской, 2к. Они работают у ТЦ «Черёмушки» на Черемуховой, 15, а также на Верхнепортовой, 2 со стороны памятника В. И. Ленину. Ещё один комплекс поставили в районе остановки «Первая Речка» на Океанском проспекте, 111.
Набор камер закрывает и участок от Алеутской, 27 до Светланской, 13 по обеим сторонам дороги, а также от дома 13 до дома 17 на Океанском проспекте возле бизнес-центра «Фрэш Плаза». Контроль ведут и на Фонтанной, 28 по обеим сторонам проезжей части от перекрёстка с Океанским проспектом до перекрёстка с Алеутской.
Камеры установлены на улице Суханова вдоль сквера имени Н. Н. Муравьёва-Амурского и дома 11, а также на Алеутской от дома 11 до перекрёстка с 1-й Морской.
Советуем водителям на этих участках особенно внимательно следить за знаками и разметкой и строго выполнять требования Правил дорожного движения.