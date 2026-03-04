Ещё 18 фото- и видеокамер начали фиксировать нарушения ПДД во Владивостоке

Часть комплексов установили на проспекте 100-летия Владивостока и Некрасовском путепроводе. Девять камер следят за скоростью, использованием ремней безопасности и людьми, разговаривающими по телефону за рулём. Аппаратура также фиксирует движение с выключенными фарами или дневными ходовыми огнями и нарушения со стороны большегрузного транспорта. Ещё девять комплексов настроены на фиксацию нарушений правил остановки и стоянки. В первую очередь они работают рядом с остановками общественного транспорта и крупными торговыми центрами.