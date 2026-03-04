Утверждены даты весенних каникул в Ростовской области

Отдельный подход предусмотрен для выпускников 9-х и 11-х классов: даты завершения их учёбы будут скорректированы с оглядкой на график проведения ОГЭ и ЕГЭ, чтобы обеспечить максимально комфортную подготовку к государственным экзаменам.