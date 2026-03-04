Утверждены даты весенних каникул в Ростовской области. В образовательных учреждениях Дона определились с датами весеннего отдыха учащихся. Согласно рекомендациям регионального министерства образования, школьники отправятся на каникулы с 28 марта по 5 апреля включительно. Таким образом, перерыв в занятиях составит девять дней.
Этот период подводит черту под самой длительной третьей четвертью учебного года, которая стартовала сразу после новогодних праздников.
Уже в понедельник, 6 апреля, школьников ждёт начало финальной, четвёртой четверти.
Она окажется значительно короче предыдущей: всего семь недель обучения. Завершение учебного года запланировано на 26 мая. А с 27 мая официально стартуют долгожданные летние каникулы.
В ведомстве подчёркивают: указанные сроки носят рекомендательный характер.
Отдельные школы и гимназии могут вносить незначительные изменения в расписание с учётом мнения родительского сообщества, внутренних мероприятий или специфики образовательной программы.
Отдельный подход предусмотрен для выпускников 9-х и 11-х классов: даты завершения их учёбы будут скорректированы с оглядкой на график проведения ОГЭ и ЕГЭ, чтобы обеспечить максимально комфортную подготовку к государственным экзаменам.