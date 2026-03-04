Ричмонд
+9°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Реальный пацан» в тюбетейке: Владимир Селиванов удивил образом на светской премьере

Актер Владимир Селиванов, известный миллионам зрителей по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», продолжает удивлять публику. На этот раз звезда появился на красной дорожке светской премьеры в необычном аксессуаре — шапочке, напоминающей мусульманскую тюбетейку.43-летний артист, который сейчас активно строит музыкальную карьеру под псевдонимом VAVAN, выбрал для выхода в свет оригинальный головной убор, который сразу привлек внимание фотографов и гостей мероприятия. Образ получился эклектичным, но запоминающимся. Напомним, Владимир Селиванов — не только актер, но и музыкант, участник КВН.

Актер Владимир Селиванов, известный миллионам зрителей по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», продолжает удивлять публику. На этот раз звезда появился на красной дорожке светской премьеры в необычном аксессуаре — шапочке, напоминающей мусульманскую тюбетейку.

43-летний артист, который сейчас активно строит музыкальную карьеру под псевдонимом VAVAN, выбрал для выхода в свет оригинальный головной убор, который сразу привлек внимание фотографов и гостей мероприятия. Образ получился эклектичным, но запоминающимся.

Напомним, Владимир Селиванов — не только актер, но и музыкант, участник КВН.