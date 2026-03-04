«Реальный пацан» в тюбетейке: Владимир Селиванов удивил образом на светской премьере

Актер Владимир Селиванов, известный миллионам зрителей по роли Вована в сериале «Реальные пацаны», продолжает удивлять публику. На этот раз звезда появился на красной дорожке светской премьеры в необычном аксессуаре — шапочке, напоминающей мусульманскую тюбетейку.43-летний артист, который сейчас активно строит музыкальную карьеру под псевдонимом VAVAN, выбрал для выхода в свет оригинальный головной убор, который сразу привлек внимание фотографов и гостей мероприятия. Образ получился эклектичным, но запоминающимся. Напомним, Владимир Селиванов — не только актер, но и музыкант, участник КВН.