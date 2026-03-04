Battlestate Games получил двухмиллионный штраф: в чем уличили разработчика

Суд оштрафовал разработчика компьютерных игр Battlestate Games на два миллиона рублей из-за персональных данных пользователей. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.
Отмечается, что британская компания была признана виновной в совершении административного правонарушения по ч. 8 ст 13.11 КоАП РФ. Судебное заседание состоялось 3 марта.
Накануне в Нижнем Тагиле суд оштрафовал организатора провокационных танцев «Санта-Клаусов» в декабре 2025 года. Индивидуальный предприниматель свою вину признала в полном объёме. Утверждала, что лично просматривала костюмы и номера для шоу, однако номер со снегурочками, к сожалению, остался без должного контроля.
До этого Таганский суд Москвы наложил штраф в 9,5 млн рублей на онлайн-кинотеатры «Кинопоиск», «Иви» и видеосервис Wink за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.