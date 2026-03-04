Battlestate Games получил двухмиллионный штраф: в чем уличили разработчика

Накануне в Нижнем Тагиле суд оштрафовал организатора провокационных танцев «Санта-Клаусов» в декабре 2025 года. Индивидуальный предприниматель свою вину признала в полном объёме. Утверждала, что лично просматривала костюмы и номера для шоу, однако номер со снегурочками, к сожалению, остался без должного контроля.