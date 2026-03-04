Покойники, оружие, военные: Кто заставил школьников в Кишиневе смотреть страшные кадры

"Родители несовершеннолетних учеников старших классов! Некоторым детям с 8 до 12 классов сегодня В ШКОЛАХ показывали ЭТО: покойников, оружие, военных. Дети слушали дискриминационные высказывания героев документального фильма в отношении русскоязычного населения, написала 2 марта в соцсетях журналист Елена Пахомова.
Согласно Приказу 283 от 16.02.2026 (его нет пока на сайтах ведомств), в учебных заведениях был показан фильм 1992 года «Noi suntem acasa».
Его показ несовершеннолетним нарушает:
— Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах РМ. Ст. 15. Защита несовершеннолетних от трансляции материалов, наносящих серьезный вред физическому, умственному или нравственному развитию, включая неоправданное насилие.
— Закон о защите детей от негативного влияния информации, в частности, распространение информации, наносящей вред развитию детей.
Кто ответит за это?".
Кадры из фильма. Фото: Елена Пахомова.