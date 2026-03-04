Ричмонд
Покойники, оружие, военные: Кто заставил школьников в Кишиневе смотреть страшные кадры

Журналист рассказала, что смотрели и слушали дети.

Источник: Комсомольская правда

"Родители несовершеннолетних учеников старших классов! Некоторым детям с 8 до 12 классов сегодня В ШКОЛАХ показывали ЭТО: покойников, оружие, военных. Дети слушали дискриминационные высказывания героев документального фильма в отношении русскоязычного населения, написала 2 марта в соцсетях журналист Елена Пахомова.

Согласно Приказу 283 от 16.02.2026 (его нет пока на сайтах ведомств), в учебных заведениях был показан фильм 1992 года «Noi suntem acasa».

Его показ несовершеннолетним нарушает:

— Кодекс об аудиовизуальных медиауслугах РМ. Ст. 15. Защита несовершеннолетних от трансляции материалов, наносящих серьезный вред физическому, умственному или нравственному развитию, включая неоправданное насилие.

— Закон о защите детей от негативного влияния информации, в частности, распространение информации, наносящей вред развитию детей.

Кто ответит за это?".

Кадры из фильма. Фото: Елена Пахомова.