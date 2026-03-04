Ричмонд
Студент перенес кровоизлияние в мозг и умер из-за долгой игры в компьютер

На Тайване студент непрерывно играл в компьютер и перенес кровоизлияние в мозг, молодой человек умер через несколько месяцев.

Источник: Комсомольская правда

Студент непрерывно играл в компьютер и перенес кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает издание Oddity Central.

Инцидент произошел на Тайване. Медсестра одного из медицинских учреждений рассказала о произошедшем. Студент без непрерывно играл в компьютер, делая лишь небольшие паузы на перекусы и поход в туалет.

Однако после четырех дней и трех ночей за игрой молодой человек потерял сознание. Он попытался встать посреди ночи, чтобы сходить в туалет, после чего внезапно закричал от боли и упал на пол без сознания.

Его срочно доставили в больницу, где диагностировали разрыв мозговой артерии, вызвавший сильное кровотечение. Врачи провели экстренную операцию, однако прогноз оставался. неутешительным.

Студент был подключен к аппарату жизнеобеспечения и нуждался в лекарствах для повышения артериального давления. Через несколько месяцев его семья приняла решение отключить молодого человека от аппарата.

Ранее KP.RU писал, что выращенный в лаборатории мозг из живых нейронов освоил компьютерную игру. Австралийская компания Cortical Labs сообщила об очередном успехе в науке.

