Студент перенес кровоизлияние в мозг и умер из-за долгой игры в компьютер

Студент непрерывно играл в компьютер и перенес кровоизлияние в мозг. Об этом сообщает издание Oddity Central.
Инцидент произошел на Тайване. Медсестра одного из медицинских учреждений рассказала о произошедшем. Студент без непрерывно играл в компьютер, делая лишь небольшие паузы на перекусы и поход в туалет.
Однако после четырех дней и трех ночей за игрой молодой человек потерял сознание. Он попытался встать посреди ночи, чтобы сходить в туалет, после чего внезапно закричал от боли и упал на пол без сознания.
Его срочно доставили в больницу, где диагностировали разрыв мозговой артерии, вызвавший сильное кровотечение. Врачи провели экстренную операцию, однако прогноз оставался. неутешительным.
Студент был подключен к аппарату жизнеобеспечения и нуждался в лекарствах для повышения артериального давления. Через несколько месяцев его семья приняла решение отключить молодого человека от аппарата.
