«Не афишируем личное»: Иван Добронравов с женой и дочерью Верой

Иван Добронравов редко балует поклонников семейными снимками, но этот кадр особенно теплый. Актер в кругу самых близких — супруги Анны и дочери Веры. Пара поженилась в декабре 2017 года, их отношения всегда были закрыты от посторонних глаз. Иван не раз говорил, что для него важно слышать правду от родных, даже если она неприятная. Согласны с таким подходом?