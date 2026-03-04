450 тысяч сертификатов на материнский капитал выдали в Ростовской области

В Ростовской области состоялось вручение 450-тысячного сертификата на маткапитал, оформленный с момента действия программы. Обладательницей сертификата стала ростовчанка Анастасия, мама месячной Дианы. Информацию донского отделения Социального фонда России опубликовали на сайте регионального правительства.
Торжественное вручение приурочили к Международному женскому дню.
— Программа материнского капитала — одна из ключевых мер государственной поддержки семей региона. С 2020 года сертификат оформляется по данным, поступившим из органов ЗАГС. В прошлом году в таком формате материнский капитал получила 16 531 мама, с начала 2026 года — 2366 матерей, — рассказала управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.
Супруги Анастасия и Илья Рогозарь, воспитывающие вместе с новорожденной Дианой еще двух дочерей, пока не определились с тратой средств. Планируют улучшить жилищные условия.
С 2020 года размер материнского капитала ежегодно индексируется. Маткапитал на первого ребенка, рожденного с 2020 года, составляет 728 921,90 рубля. Сумма выплаты на второго ребенка, рожденного с 2020 года, составляет 963 243,17 рубля (при условии, что родители не получали выплату на первого ребенка).
Всего с начала действия программы одобрили более 327 тысяч заявлений от донских семей на распоряжение средствами материнского капитала. На эти цели было перечислено свыше 133 млрд рублей.
