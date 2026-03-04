450 тысяч сертификатов на материнский капитал выдали в Ростовской области

— Программа материнского капитала — одна из ключевых мер государственной поддержки семей региона. С 2020 года сертификат оформляется по данным, поступившим из органов ЗАГС. В прошлом году в таком формате материнский капитал получила 16 531 мама, с начала 2026 года — 2366 матерей, — рассказала управляющий отделением СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.