«Помощник на бумаге»: в Фокино расследуют фиктивное трудоустройство чиновника

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере возбуждено в отношении помощника главы городского округа ЗАТО Фокино, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«В результате противоправных действий бюджету городского округа ЗАТО Фокино причинён ущерб на общую сумму более 2 млн рублей. По материалам проверки прокуратуры в отношении помощника главы городского округа возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
Речь идёт о 65-летней бывшей сотруднице администрации, которой в мае 2023 года глава городского округа Александр Баранов присвоил должность помощника. Ранее женщина была уволена с поста начальника территориального отдела по островным территориям.
Несмотря на официальное оформление на полную ставку (40 часов в неделю), она фактически не исполняла служебные обязанности, продолжая при этом работать по совместительству учителем в школе пгт. Путятин. Тем не менее, ей регулярно начисляли и выплачивали заработную плату.
В результате бюджет ЗАТО Фокино лишился более 2 млн рублей.
Ранее кассационный суд оставил без изменения решение по иску прокурора Приморья о возврате в собственность муниципалитета 600 гектаров земли на острове Путятина. Расследование уголовного находится на контроле в прокуратуре.
Кроме того, по материалам прокурорской проверки возбуждены и находятся в производстве уголовные дела в связи с незаконным предоставлением земельных участков в ЗАТО Фокино — по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Также прокурор ЗАТО г. Фокино направил в суд иск о признании отсутствующим права собственности на спорный земельный участок.
Напомним, что сам Александр Баранов недавно был оштрафован за плохую уборку снега на муниципальных дорогах. К ответственности его привлекли по требованию прокуратуры Приморья.