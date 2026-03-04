«Помощник на бумаге»: в Фокино расследуют фиктивное трудоустройство чиновника

Несмотря на официальное оформление на полную ставку (40 часов в неделю), она фактически не исполняла служебные обязанности, продолжая при этом работать по совместительству учителем в школе пгт. Путятин. Тем не менее, ей регулярно начисляли и выплачивали заработную плату.