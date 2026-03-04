«Человек с большей вероятностью доживет до 40 лет, чем рок-группа»

— Абсолютно. Поэтому я включил «Дубинушку» в современный альбом, а не сделал отдельную пластинку народных песен. Мы не ретро-группа, мы актуальны. И та же песня «Вперед, друзья, вперед». Это не самая известная композиция. Я ее услышал в одном художественном фильме, где играла Инна Чурикова. Она слушала эту песню на пластинке. Потом пытался ее найти и увидел, что она есть только в хоровом исполнении. А ведь в ней таится глубочайшая история. Эта песня тоже очень точно попадает в наше время. Потому что это именно та кровь, которую проливают наши бойцы на СВО, которая потом переплавляется в золото духа. Отсюда и название альбома «Кровь и золото».