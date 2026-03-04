«Человек с большей вероятностью доживет до 40 лет, чем рок-группа»

Бросить престижную карьеру дипломата с младенцем на руках ради мечты о музыке может позволить себе не каждый человек, а дожить до 40 лет — не каждая рок-группа. Но Александр Ф. Скляр пошел ва-банк и не прогадал. В эксклюзивном интервью «Известиям» музыкант рассказал о причинах своего ухода из МИДа, планах «Ва-БанкЪ» на творчество Шаляпина, отношении к современной истории России и записи песни «Сансара» с Бастой.
«Все думают: выгнали — значит, неблагонадежный».
— Александр Феликсович, поздравляем вас с юбилеем группы. Есть суеверие, что 40 лет не отмечают. Оно больше связано с личным днем рождения, но, поскольку для вас «Ва-Банкъ» как ребенок, с какими чувствами вы подходите к этому событию?
— У меня, прямо скажем, не было ощущения, что 40-летие группы не надо отмечать. Может быть, потому что человеческий детеныш с гораздо большей вероятностью доживет до 40 лет, чем рок-группа. Хотя она и состоит из людей, это всё-таки немножко другое образование. Да и годы здесь считаются иначе. А тем более, если мы говорим про Россию, где, как говорится, порой год за два считается. Я думаю, что 40-летие любой группы — это всё-таки дата.
Мы хотим сыграть хороший юбилейный концерт, чтобы все, кто на него пришли, увидели бы воочию историю группы: начиная с первых шагов и заканчивая нынешним состоянием. И чтобы стало ясно, что это не какая-то реликтовая творческая единица, а живой организм, который дышит, существует и творит. Мне кажется, два юбилейных концерта — один 6 марта в Москве, в Горбушке, и другой 15 марта в Петербурге, в клубе «Джаггер», — это вполне правильный и хороший формат.
— Вы сравниваете возраст группы с возрастом сына.
— Это получилось само собой, я специально этого не делал. Дело в том, что мой сын Петя родился 4 марта 1986 года. И я отлично помню, что именно в этот день два первых участника группы «Ва-Банкъ» (а мы тогда были трио) позвонили мне и сказали, что согласны на мое предложение играть в новом коллективе. Так что я не искусственно соединяю рождение сына и основание группы — так просто сложилась жизнь.
— Меняется ли ответственность художника с годами так же, как ответственность отца?
— Конечно. Как бы ты ни был влюблен в свою группу, в свое детище — это всё-таки очень маленькое действо по сравнению с великим таинством рождения ребенка. Тем более, если это долгожданный сын. И вдвойне — если это первый и единственный сын. Ответственность за ребенка, по крайней мере в моем случае, многократно превышает ответственность за группу.
Я очень переживал за то, как развивался «Ва-Банкъ». Болезненно воспринимал неизбежные неудачи — а их было немало — и радовался успехам: будь то удачное выступление на фестивале или серьезное испытание. Например, когда мы отправились в Варшаву на фестиваль Rób reggae не полным составом — нашему гитаристу не успели сделать загранпаспорт. И мы вместо группы из четырех человек поехали втроем.
И вот представьте: сцена огромного фестиваля на 30 тыс. человек и неизвестная группа из России. Нам надо было доказать, что мы не зря приехали. Тем более поляки на тот момент судили о нашем рок-н-ролле по выступлению группы «Машина времени», которая за год до нас приезжала на тот же фестиваль. И ребята настолько не пришлись ко двору, что люди их освистали.
И вот год спустя приезжает другой коллектив. Еще и без главного гитариста. Вокалист играет на гитаре, скажем так, средне, сет — 40 минут, и за это время ты должен доказать, что приехал не зря. Нам это удалось, и я считаю это победой.
Но все эти победы и поражения несоизмеримы с теми шагами, которые делает маленький человек, только появившись на свет, и с той ответственностью, которая ложится на тебя как на отца. В первые его годы ты обязан хотя бы обеспечить элементарное материальное существование семьи. А это как раз и было моей ахиллесовой пятой — из МИДа я ушел, денег не было, они очень быстро закончились после возвращения из Северной Кореи. Родители помогали как могли, но мне приходилось разрываться на полную, чтобы семья могла достойно существовать в тот период.
— Символично, что в 1985 году вы бросили карьеру дипломата и решили рискнуть, уйдя в музыку, сделать ставку на всё, то есть пойти ва-банк.
— Главное было доказать самому себе, что ты не зря сжег все мосты. Уйдя из МИДа, я оказался в реальной пустоте. Это понимаешь только потом, когда пытаешься честно устроиться хоть куда-нибудь, а тебя не берут. Потому что кто поверит, что человек сам ушел с такой «хлебной» должности, из такого лакомого министерства, куда люди спят и видят попасть? Все думают: выгнали — значит, неблагонадежный.
Я понял это уже после увольнения. Предупредить заранее меня было некому. Да, кадровик в МИДе осторожно спросил, понимаю ли я, куда ухожу. Но я держал лицо: у меня была легенда, что я поступаю в консерваторию на вокальное отделение без экзаменов. Все знали, что я пою, проверять никто не стал. А я тогда был мальчишкой и не до конца осознавал, что он имел в виду. Это были самые настоящие максимализм и ва-банк.
«Люди, которые не интересуются историей, многое у себя отнимают».
— Вы до сих пор играете песни, которым уже 10, 15, 20 лет. Как изменилось их восприятие сейчас вами и слушателями?
— Некоторые песни действительно звучат сейчас иначе. То, что в них вкладывалось тогда, и то, чем они наполняются сегодня, — разные вещи. Вот, например, песня «Мы сидим на кухне и курим “Пегас”. Тогда кухня была одной из главных форм общения: маленькая квартирка, чай, рюмка, гитара — кухня как клуб. А сейчас на кухне почти никто не сидит. Да и “Пегаса” давно нет, и мы не курим.
Когда молодой человек слышит эту песню, я ловлю недоуменные взгляды: он теоретически понимает, что такое кухня, но не чувствует контекста. А у людей постарше в глазах появляется теплая искорка — ностальгия. Тогда всё было понятно без объяснений, а сейчас эти смыслы приходится считывать заново.
— Сейчас можно было бы петь: «Мы сидим на кухне и курим айкос».
— Ну да, вплоть до такого. Но мы останемся верны себе — поем про «Пегас».
— За карьеру вы исполняли Высоцкого, Утесова, Вертинского. Есть ли сегодня артист, которого вы хотели бы перепеть?
— После альбома песен Высоцкого к его 80-летию и к моему 60-летию я говорил, что, пожалуй, спел всех, кого хотел. Вертинский освоен, Алешу Дмитриевича я выучил наизусть еще в Корее — служебных обязанностей было немного, а времени, наоборот, много. Я тогда прочитал больше книг, чем, наверное, за всю дальнейшую жизнь. Поэтому, когда мы с Гариком Сукачевым делали «Боцмана и Бродягу», это был естественный поклон Алеше.
Я честно считал, что всех своих предшественников, кого хотел, уже спел. Но во время работы над альбомом «Кровь и золото» вспомнил еще одного человека — Федора Шаляпина. Его я никогда не осмеливался петь, но одну песню знал с детства. Это «Дубинушка». И она удивительно совпала с нынешним временем. Там всё сказано очень прямо. Поэтому — Шаляпин. А дальше загадывать не берусь.
— Я думала, вы назовете Булата Окуджаву. Интересно, что вы ищете вдохновение в прошлом, а не в будущем.
— Получается именно так. Наше новое время, как ни странно, обратило меня к Отечественной войне 1812 года. Очень многое в сегодняшнем дне становится понятнее, если изучаешь историю своей страны. Всплеск патриотизма, мужество, Бородинское сражение — всё это многое объясняет и в том, как сегодня воюют наши ребята. Откуда корни — вот что важно понимать.
Люди, которые не интересуются историей, очень многое у себя отнимают. К тому же это во многом вопрос семьи. Научите детей любить свою историю не потому, что это нужно для школы, а потому, что это поможет будущему молодому человеку лучше понимать страну, в которой он живет. У нас невероятная история — разная, трагическая в XX веке, но и это наша история. Без этого знания невозможно понять культуру: откуда появились Пушкины, Лермонтовы, Толстые, Чеховы, Гоголи, Горькие.
— А ведь это важно и для хорошей музыки.
— Абсолютно. Поэтому я включил «Дубинушку» в современный альбом, а не сделал отдельную пластинку народных песен. Мы не ретро-группа, мы актуальны. И та же песня «Вперед, друзья, вперед». Это не самая известная композиция. Я ее услышал в одном художественном фильме, где играла Инна Чурикова. Она слушала эту песню на пластинке. Потом пытался ее найти и увидел, что она есть только в хоровом исполнении. А ведь в ней таится глубочайшая история. Эта песня тоже очень точно попадает в наше время. Потому что это именно та кровь, которую проливают наши бойцы на СВО, которая потом переплавляется в золото духа. Отсюда и название альбома «Кровь и золото».
«Рэп пришел на смену року, но это не значит, что рок должен уйти».
— Если говорить о современной музыке и молодых исполнителях, кто вам интересен?
— Я уже не так много слушаю молодых, как раньше, но кое-что доходит. Из открытий — группа Drummatix, которую я увидел на программе «Соль». Великолепная музыка, сильные тексты, потрясающая фронтвумен. Считаю, у них большое будущее.
Очень нравится петербургский «Аффинаж» — глубокие, серьезные музыканты, идущие своим путем. Люблю Бранемира — честный, бескомпромиссный артист, выходящий к публике один с гитарой. Это высший уровень сложности. Он много ездит, много играет, растет как артист, видит Россию изнутри и переплавляет это в творчество. Отмечу Рича — для меня он тоже молодой артист, работающий в современном жанре рэпа. Но это очень глубокий артист, исполнитель и человек. И, конечно, Артем Саграда — мощный, резкий, бескомпромиссный, харизматичный, с сильными текстами и подачей.
— Как вы в целом относитесь к рэпу? Есть ощущение, что рэперы сегодня в России по социальной заряженности творчества — как рокеры в конце 1980-х?
— Я с этим согласен. Это актуальное искусство, отвечающее запросу времени. Музыка развивается волнами: у каждого жанра свои пики и спады. В определенном смысле рэп пришел на смену року, но это не значит, что рок должен уйти. Всегда есть аудитория, которая выросла с этой музыкой.
Хотя Саша Бранемир как раз доказывает другую точку зрения. Он, по сути, исполняет бардовскую музыку. Но только не как те певцы с гитарами, о которых мы с вами говорили. А бард новой формации. Такой dark country, но на русском.
— Причем это выглядит совсем рискованно, когда песни, сгенерированные искусственным интеллектом, попадают на первые строчки чартов.
— А тут выходит «голый» артист: только он и гитара.
— Видимо, у людей есть потребность в чем-то простом и настоящем.
— Вы абсолютно верно говорите. Всегда найдется штучный исполнитель, который пойдет поперек модных течений и заставит слушать именно себя. Видимо, Саша из этой серии.
— А вы прибегаете к помощи ИИ?
— Нет, совсем. Пока я действующий, пишущий артист — для меня это неприемлемо. Душу алгоритм не заменит. В массовой культуре — да, там возможно многое. Но Витю Сухорукова или Петю Мамонова искусственным интеллектом не подменишь — это будет сразу считываться. Настоящих, глубинных деятелей культуры заменить невозможно.
Фото: ТАСС/Николай КисличкоАлександр Ф. Скляр на фестивале «Легенда русского рока — 2025» в ДК «Горбунова».
— По поводу рэпа. Не хотели ли записать с кем-то дуэт или предложить хип-хоперам песню «Ва-Банкъ»?
— С Ричем мы как раз сделали песню «Черная свеча» в проекте «Соль». Мы просто понимали, что шоу заканчивается нашим выступлением, поэтому сочинили такую композицию. Потом Артем Саграда попросил у меня разрешения использовать припев из песни «Маршруты московский», сделав совершенно другую и, кстати, отличную композицию.
Я всегда открыт к предложениям, очень люблю эксперименты и считаю их обязательной частью развития музыканта. Поэтому, если какой-то артист из любого жанра, в том числе и рэпа, что-то мне предложит, я буду только рад.
Кстати, с Васей Бастой именно так всё и получилось. Как-то был на его концерте, и, конечно, мне понравилось его творчество. Но я абсолютно не был готов к звонку от его менеджмента с предложением сотрудничества. И вдруг: «Александр, Василий написал песню “Сансара”. Нам кажется, что она очень удачная, и он очень просит вас ее послушать и подпеть в припеве».
Я действительно считаю, что это очень хорошая песня. Прямо вот очень хорошая. А на Новый год мне позвонил давнишний друг, действующий хирург, работающий, так сказать, на передовом участке. Он многодетный отец. Звонит и говорит: «Александр Феликсович, я вас прошу, если будете общаться с Васей, обязательно скажите ему: это гимн всех многодетных родителей». И ведь прав. «Сансара» — это гимн семей. Пользуясь случаем, в своем интервью хочу поблагодарить Василия от имени моего друга-хирурга и всех многодетных отцов.