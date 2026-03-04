Политолог Выползов оценил изменения в новой Конституции Казахстана

За последние три недели проект новой Конституции Казахстана вызвал широкую дискуссию не только внутри страны, но и за границей — прежде всего в России. Многие из таких дебатеров, будем откровенны, прочли всего лишь один абзац из Конституции и на этом основании сделали весьма громкие выводы о «принижении русского языка» и в целом об «угрозе межэтническому единству». Но так ли это? Давайте разберемся, внимательно прочитав первоисточник.