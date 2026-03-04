Определено влияние ливней на масштабные ветровалы в лесах

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Российские ученые выяснили, почему не каждый шквал приводит к ветровалу в лесах. Ливни существенно увеличивает вероятность массового падения деревьев и разрушения лесов, сообщили ТАСС в пресс-службе Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН (ИФА РАН).
«Была подтверждена гипотеза о том, что интенсивные осадки, сопровождающие шквал, являются важным фактором, так как при равной скорости ветра вероятность ветровала существенно выше в условиях сильного дождя. При этом отсутствие повреждений даже при экстремальных осадках в ряде случаев объясняется локальным характером воздействия — микропорывами, связанными с малоподвижными кучево-дождевыми облаками», — говорится в сообщении.
Вопрос о том, почему одни шквалы приводят к массовым ветровалам, а другие, сопоставимые по силе, почти не наносят ущерба лесам, долгое время оставался дискуссионным. Статистика показывает, что около двух третей площади ветровалов в лесах России вызвано именно шквалами, однако зафиксировано множество событий со скоростью ветра 25 м/с и более, которые не привели к значимым последствиям для лесных массивов.
«Мы обнаружили, что шквалы, приводящие к разрушению лесов, развиваются в условиях высокой неустойчивости атмосферы, значительного влагосодержания и сильного вертикального сдвига ветра. Важную роль также играют сильные дожди», — отмечает соавтор исследования, профессор географического факультета Пермского университета Андрей Шихов, чьи слова приводятся в сообщении.
Авторы исследования изучили данные метеостанций, расположенных в лесной зоне, разделив события на группы сопровождавшихся ветровалами и прошедших без них. Выборка была сформирована таким образом, чтобы минимизировать влияние различий в характеристиках самого леса, что позволило изолировать метеорологические факторы, обуславливающие возникновение случаев шквалов. Ученые проанализировали скорость ветра, количество осадков по данным наземных измерений и спутникового мониторинга, сезонность и условия возникновения штормов. Исследование также выявило значимые сезонные различия: в весенний период доля шквалов, не вызывающих ветровалы, в два раза ниже, чем летом.
«Различие по показателям неустойчивости и влагосодержания особенно важно в контексте климатических изменений, так как ожидаемый в будущем рост этих параметров может привести к существенному увеличению рисков возникновения масштабных ветровалов в лесах», — отметил замдиректора ИФА РАН Александр Чернокульский.