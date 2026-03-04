Определено влияние ливней на масштабные ветровалы в лесах

Вопрос о том, почему одни шквалы приводят к массовым ветровалам, а другие, сопоставимые по силе, почти не наносят ущерба лесам, долгое время оставался дискуссионным. Статистика показывает, что около двух третей площади ветровалов в лесах России вызвано именно шквалами, однако зафиксировано множество событий со скоростью ветра 25 м/с и более, которые не привели к значимым последствиям для лесных массивов.