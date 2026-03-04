В Челябинской области утвердили график противопаводковых работ

В этом году для борьбы с паводком будут использовать три основных метода: распиловку, чернение и взрывные работы. Для более эффективной распиловки в 2025 году закупили две современные ледорезно-гидравлические установки. Кроме того, в регионе создана специализированная взрывотехническая группа, получившая необходимую лицензию. Всего в период паводка готовы задействовать 7,6 тысячи спасателей, 2 тысячи единиц техники и 171 плавсредство.