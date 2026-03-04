В Челябинской области утвердили график противопаводковых работ

«С 10 по 30 марта на реке Сим и на реке Нижний Тогузак в Варне спасатели будут заниматься взрывными работами. Распиловка льда в Троицке пройдет на реке Уй с 17 по 24 марта, в Брединском округе — на реке Берсуат с 23 по 25 марта», — сообщили в пресс-службе правительства.
В этом году для борьбы с паводком будут использовать три основных метода: распиловку, чернение и взрывные работы. Для более эффективной распиловки в 2025 году закупили две современные ледорезно-гидравлические установки. Кроме того, в регионе создана специализированная взрывотехническая группа, получившая необходимую лицензию. Всего в период паводка готовы задействовать 7,6 тысячи спасателей, 2 тысячи единиц техники и 171 плавсредство.
Ключевым фактором станет погода: при резком потеплении таяние снега может ускориться, что приведет к подтоплениям.