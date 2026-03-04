Из Омской области продолжают активно вывозить зерно и продовольствие

Из региона продолжается активный вывоз зерновой продукции и продовольствия. По сообщению Управления Россельхознадзора по Омской области, только за февраль текущего года за границу отправлено 150,6 тысяч тонн продовольственных и фуражных грузов, а также 220 тонн семенного материала.
«С 1 по 28 февраля 2026 года специалистами Управления Россельхознадзора по Омской области оформлено 3 802 фитосанитарных сертификата на подкарантинную продукцию, предназначенную для экспорта. Показатель вырос в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении ведомства.
Также в Управлении Россельхознадзора по Омской области сообщили численные показатели экспорта. Так, за февраль на внешние рынки отгружено 220 тонн семенного материала, 150,6 тысяч тонн продовольственных и фуражных грузов. При этом, общий объем экспорта увеличился в 2,2 раза по сравнению с февралем 2025 года — с 67 до 150,6 тысяч тонн. Основную долю в структуре экспорта составили зерно и продукты его переработки — 110,7 тысяч тонн, а также вывоз растительных масел — 21,7 тысяча тонн.
В ведомстве сообщили основные направления поставок. Это Республика Казахстан, Китайская Народная Республика, Кыргызская Республика и Азербайджанская Республика.
