Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Израиль сообщил о начале новой волны ударов по Бейруту

Израиль начал серию ударов по инфраструктуре группировки «Хезболла» в Бейруте. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе израильского Министерства обороны (ЦАХАЛ).

Израиль начал серию ударов по инфраструктуре группировки «Хезболла» в Бейруте. Об этом в среду, 4 марта, сообщили в пресс-службе израильского Министерства обороны (ЦАХАЛ).

Подробности операции ЦАХАЛ сообщит позже.

— Армия обороны Израиля начала наносить удары по инфраструктуре «Хезболлы» в Бейруте, — написали представители ведомства на странице в социальной сети Х.

2 марта Армия обороны Израиля заявила об уничтожении начальника разведывательного управления шиитской группировки «Хезболла» Хусейна Макледа. Его убили, как утверждается, в результате израильского удара по Бейруту предшествующей ночью.

Премьер-министр Ливана Наваф Салам заявил, что правительство на фоне обострения конфликта между США, Израилем и Ираном ввело запрет на вооруженную деятельность «Хезболлы» по всей своей территории.

Утром того же дня Израиль начал наступательную операцию против «Хезболлы» в Ливане. Военные приступили к нанесению новой серии ударов по Ливану, целями которых стали объекты группировки. В результате ударов погибли по меньшей мере 40 человек.

Узнать больше по теме
«Хезболла»: история «партии создателя» и заклятого врага Израиля
Недавний инцидент с массовым взрывом пейджеров на Ближнем Востоке снова приковал внимание СМИ к «Хезболле» — военизированной исламской организации из Ливана. Признаны ли они террористами, при чем тут Израиль и какие у группировки отношения с Россией, читайте в материале.
Читать дальше