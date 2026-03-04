Ричмонд
Орнитологи рассказали, какие перелетные птицы вернулись в Беларусь

В числе первых вестников весны, вернувшихся с зимовки, зафиксированы полевые жаворонки, гуси, серые журавли и чибисы.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Птицы, зимующие в других странах, возвращаются в Беларусь, об этом сообщили орнитологи НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам и компании «Дикая природа».

Отмечается, что в конце февраля в республике были замечены полевые жаворонки — первые поющие птицы были обнаружены в Бресте.

На минувших выходных полевых жаворонков фиксировали в других районах республики: Брестском, Малоритском, Березовском, Свислочском, Гродненском, Смолевичском, Столбцовском, Житковичском и Минском.

Кроме того, в Брестской и Гродненской области были отмечены стаи гусей (гуменников, серых и белолобых), которые зимовали в Западной Европе. По информации орнитологов, серые гуси гнездятся в Беларуси и занимают свои территории на ранних сроках. Остальные виды пролетают республику транзитом — по пути в тундру, при этом их нахождение в стране может и затянуться.

Были замечены на территории республики и серые журавли. Они вернулись в Каменецкий, Гродненский, Слуцкий, Столбцовский и Житковичский районы.

Что касается чибисов, то их наблюдали в Березовском, Каменецком, Свислочском и Житковичском районах.

Диких голубей — вяхирей — заметили в Бресте и в Каменецком, Гродненском и Житковичском районах.

На территории Налибокской пущи орнитологи также фиксировали возвращение серых гусей, журавлей, полевых жаворонков, скворцов и чибисов.