Орнитологи рассказали, какие перелетные птицы вернулись в Беларусь

Кроме того, в Брестской и Гродненской области были отмечены стаи гусей (гуменников, серых и белолобых), которые зимовали в Западной Европе. По информации орнитологов, серые гуси гнездятся в Беларуси и занимают свои территории на ранних сроках. Остальные виды пролетают республику транзитом — по пути в тундру, при этом их нахождение в стране может и затянуться.