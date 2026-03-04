Часть проспекта Независимости в Минске перекроют 8 марта

МИНСК, 4 мар — Sputnik. Движение транспорта будет временно перекрыто на столичном проспекте Независимости в воскресенье 8 марта, следует из решения Мингорисполкома.
С 9:00 до 14:30 движение по проспекту Независимости закроют от улицы Жасминовой до улицы Филимонова. С 11:30 до 13:30 — от улицы Филимонова до улицы Калинина.
В свою очередь, госпредприятие «Столичный транспорт и связь» сообщает, что из-за перекрытий временно изменятся маршруты некоторых автобусов и троллейбусов. Например, с 9:00 до 14:30 троллейбусный маршрут № 1 от станции метро «Восток» будет идти через Жасминовую, Скорины, Филимонова, Кедышко и далее по маршруту в сторону Зеленого Луга (со всеми остановками; без заезда к станции метро «Московская»).
Автобус № 27 и троллейбус № 41 поедут через Жасминовую и Скорины со всеми остановками. Автобус № 91 — через Жасминовую, Скорины, Филимонова, Кедышко, Толбухина и Чорного (со всеми остановками и без заезда к станциям метро «Московская», «Парк Челюскинцев»). Планируются и другие изменения в работе общественного транспорта в этот день.
8 марта в Минске состоится «Красивый забег». Старт запланирован на 12:00 от Национальной библиотеки. Участницам предстоит пробежать 5 километров.
Подать заявку на участие в забеге можно до 5 марта. Однако прием заявок могут закрыть раньше, если будет исчерпан лимит участниц.
В прошлом году в забеге принимали участие как белоруски, так и гостьи из России, Китая, Казахстана. Похожий забег с таким же названием проводят и в Москве. В этом году 8 марта женщины побегут в московском парке «Яуза». Старт также запланирован на 12:00.